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30 июня 2021, 10:09 372

На Харьковщине СБУ проведет антитеррористические учения: что нужно знать

30 июня 2021, 10:09 372
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Фото: СБУ
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В среду, 30 июня, в Харьковской области Служба безопасности Украины будет проводить плановые антитеррористические учения. Правоохранители просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ в Харьковской области.

Как отмечают в службе, тренировка будет проходить в условиях, максимально приближенных к реальным. Во время учений будут действовать ограничительные мероприятия на отдельных территориях, возможна проверка документов граждан и осмотр автомобилей.

Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность. В службе отмечают, что все действия происходят в рамках действующего законодательства и с безусловным соблюдением прав и свобод человека.

Служба безопасности Украины просит жителей и гостей Харькова и Харьковской области с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования силовиков.

Напомним, ранее в Кировоградской области СБУ провела антитеррористические учения.

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