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30 июня 2021, 16:23 641

В ДТП на Ровенщине погибли двое студентов-иностранцев, еще трое в больнице

30 июня 2021, 16:23 641
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Фото Нацполиции
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На трассе Киев-Чоп в полдень 30 июня произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и большегрузной фуры

Об этом сообщили в пресс-центре управление полиции в Ровенской области, передает RegioNews.

В результате аварии погибли два иностранца, еще трое доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Авария произошла вблизи села Сытное Дубенского района. По предварительным данным, 23-летний водитель Тoyota Corolla на закруглении дороги не справился с управлением и допустил занос машины. В результате автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся в большегрузной фурой DAF.

В салоне легкового автомобиля находились пять иностранцев-студентов высших учебных заведений Украины. Один из них скончался на месте ДТП, четверых доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. В ходе реанимационных мероприятий, несмотря на усилия врачей, один из госпитализированных скончался.

Водитель грузовика, 52-летний житель Винницы, не пострадал.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. У водителей взяли пробы крови, алкоголь в них не обнаружен.

Как сообщалось, сегодня на Киевщине произошло ДТП: молния попала в авто с людьми.

Вчера на трассе "Киев-Чоп" грузовик протаранил пассажирский автобус.

ДТП полиция погибшие авария Ровенская область

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