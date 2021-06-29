В Украине за сутки выявили 180 новых случаев COVID-19

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В течение 28 июня в Украине было зафиксировано 182 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что среди новых инфицированных 10 детей и 3 медработников. Всего за сутки госпитализированы 322 человека. Зафиксировано 5 летальных исходов, а 582 человек выздоровело.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) и Днепропетровской (8) областях.

В Минздраве сообщают, что за сутки протестировано: методом ПЦР - 10 930 человек, методом ИФА - 1 463 человека, экспресс-тестами - 4282 человек.

Напомним, что Covid-сертификаты о вакцинации будут выдаваться с 1 июля и будут действительными до 180 дней.