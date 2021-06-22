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22 июня 2021, 15:32 5082

В Украине повысят пенсии: стало известно когда

22 июня 2021, 15:32 5082
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Фото: из открытых источников
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Ближайшее повышение пенсии в Украине состоится 1 июля. Кроме этого, пенсии должны увеличить еще дважды

Как передает RegioNews, соответствующий календарь перерасчетов находится на сайте Пенсионного фонда.

Так, сообщается, что начиная с 1 июля пенсии будут пересчитаны в связи с повышением прожиточного минимума - будут повышены минимальная пенсия по возрасту и доплата за стаж сверх нормы. Кроме того, в следующем месяце установят 100 гривен доплаты для тех, кто вышел на пенсию в прошлом году и чьи выплаты не повышались и не индексировались.

Следующее повышение пенсии планируется с 1 октября 2021 года. Пенсионерам старше 75 лет устанавливаются выплаты до 400 гривен. Минимальная пенсия будет на уровне 2500 гривен.

Начиная с 1 декабря 2021 года планируется повышение минимальной пенсии по возрасту, доплаты за стаж сверх нормы и связанных с прожиточным минимумом доплат, надбавок и повышений. В частности, для пенсионеров старше 65 лет, минимальная пенсия составит 2600 гривен.

Напомним, 10 июня в Украине вступил в силу закон, которым вводится учет трудовой деятельности в электронной форме.

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