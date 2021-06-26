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26 июня 2021, 12:41 1133

На Киевщине горел медицинский центр: спасатели тушили огонь пять часов

26 июня 2021, 12:41 1133
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Фото: ГСЧС
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Спасателям Киевщины понадобилось около пяти часов для того, чтобы ликвидировать пожар в медицинском центре "Беладент", расположенном в Белой Церкви

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что информация о пожаре поступила спасателям вечером в пятницу, в 20:07. Прибыв на место, спасатели установили, что горит кровля на площади около 400 кв. м.

"Пожар локализован в 22:20 и ликвидирован в 00:48 26 июня", - говорится в сообщении.

Огонь уничтожил 500 кв. м кровли и 100 кв. м перекрытия между третьим этажом и кровлей. К тушению привлекались 40 человек личного состава и девять единиц техники.

Напомним, в селе котляры Харьковского района произошел масштабный пожар на станции технического обслуживания автомобилей. Дотла сгорело пять автомобилей.

пожар спасатели ГСЧС медики центр

 
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