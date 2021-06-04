КПВВ "Чаплинка" временно прекращает работу
Контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка" временно прекращает работу с 08:00 7 июня, поскольку там будут проводить ремонт
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.
Пересечь админграницу с ВОТ АР Крым можно будет в КПВВ "Каланчак", или КПВВ "Чонгар", которые продолжают функционировать в штатном режиме.
Ремонтные работы на КПВВ "Чаплинка" инициированы Херсонской ОГА и планируются проводиться в течение двух недель.
Напомним, ранее пограничники объяснили, кому не нужна самоизоляция после пересечения КПВВ.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Итоги года пандемии. На что в Одессе тратились коронавирусные деньги
Мэрские выборы в Харькове. Почему Терехов теряет избирателей в пользу Светличной