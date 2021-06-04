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04 июня 2021, 10:18 4

КПВВ "Чаплинка" временно прекращает работу

04 июня 2021, 10:18 4
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Фото из открытых источников
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Контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка" временно прекращает работу с 08:00 7 июня, поскольку там будут проводить ремонт

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Пересечь админграницу с ВОТ АР Крым можно будет в КПВВ "Каланчак", или КПВВ "Чонгар", которые продолжают функционировать в штатном режиме.

Ремонтные работы на КПВВ "Чаплинка" инициированы Херсонской ОГА и планируются проводиться в течение двух недель.

Напомним, ранее пограничники объяснили, кому не нужна самоизоляция после пересечения КПВВ.

Украина Крым КПВВ Пункты пропуска Чонгар

 
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