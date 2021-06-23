Наразі немає даних, які підтверджують наявність штаму "Дельта" в Україні – Ляшко

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Штаму «Дельта» в Україні немає, а уряд може посилити контроль за приїжджими з Великої Британії, Індії, РФ та Португалії для запобігання його циркуляції

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на пресконференції в Києві, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр розповів, що уряд України вивчає можливість посилити контроль за приїжджими з Великої Британії, Індії, РФ та Португалії для запобігання циркуляції штаму коронавірусу "Дельта" (індійського).

Ми на Кабміні розглядали можливість посилити контроль за людьми, які приїжджають з чотирьох країн, - Великої Британії, Індії, РФ та Португалії, де найбільша циркуляція так званого вірусу "Дельта", - сказав він.

Як зазначив Ляшко, особливість штаму "Дельта" в тому, що він швидше передається і швидше призводить до госпіталізації.

Це призводить до того, що досить швидко заповнюються лікарні, зокрема, ми бачимо це в Росії, - сказав він.

Водночас Ляшко повідомив, що наразі немає даних, які підтверджують наявність штаму "Дельта" в Україні.

Як повідомлялося вчора, в Україні посилять контроль за міграцією з країнами, де поширюється штам "Дельта”.

Також стало відомо, що РНБО розгляне загрози появи штаму Delta в Україні.