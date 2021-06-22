СНБО завтра рассмотрит угрозы появления штамма Delta в Украине - Радуцкий

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В среду, 23 июня, может состояться заседание Совета национальной безопасности и обороны. Один из вопросов повестки дня – угроза появления "индийского" штамма коронавируса в Украине

Об этом написал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Telegram, передает RegioNews.

Завтра планируется заседание СНБО, на котором один из вопросов касается именно угрозы появления в Украине "индийского" штамма. Украинцы устали от карантинных ограничений, но ситуация действительно угрожающая, – отметил нардеп.

Он подчеркнул, что есть риск, что впоследствии волна дойдет и до Украины.

По данным Public Health England, "дельта-штамм" в 1,6 раза агрессивней, чем уже хорошо нам известные, в 2,3 раза чаще приводит к госпитализации, в 1,5 раза чаще – в реанимации. Для начала вспышки в регионе достаточно небольшого количества инфицированных – вирус настолько агрессивен, что даже один больной человек может спровоцировать волну эпидемии, – написал Радуцкий.

Как сообщалось, в Украине усилят контроль за миграцией со странами, где распространяется штамм "Дельта”.

Также в Минздраве рассказали о подготовке к появлению в Украине индийского штамма COVID-19. Украина готовится к возможному появлению индийского штамма коронавируса наращиванием темпов вакцинации и введением ограничений для иностранцев при пересечении границы.