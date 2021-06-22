11:11  22 июня
На Харьковщине разоблачили бизнес по производству агрохимикатов: проведено 14 обысков
13:03  22 июня
В Минздраве рассказали о подготовке к появлению в Украине индийского штамма COVID-19
18:03  22 июня
В зоне ООС пять обстрелов, боевики применяли беспилотники
UA | RU
UA | RU
22 июня 2021, 18:48 2

СНБО завтра рассмотрит угрозы появления штамма Delta в Украине - Радуцкий

22 июня 2021, 18:48 2
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В среду, 23 июня, может состояться заседание Совета национальной безопасности и обороны. Один из вопросов повестки дня – угроза появления "индийского" штамма коронавируса в Украине

Об этом написал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Telegram, передает RegioNews.

Завтра планируется заседание СНБО, на котором один из вопросов касается именно угрозы появления в Украине "индийского" штамма. Украинцы устали от карантинных ограничений, но ситуация действительно угрожающая, – отметил нардеп.

Он подчеркнул, что есть риск, что впоследствии волна дойдет и до Украины.

По данным Public Health England, "дельта-штамм" в 1,6 раза агрессивней, чем уже хорошо нам известные, в 2,3 раза чаще приводит к госпитализации, в 1,5 раза чаще – в реанимации. Для начала вспышки в регионе достаточно небольшого количества инфицированных – вирус настолько агрессивен, что даже один больной человек может спровоцировать волну эпидемии, – написал Радуцкий.

Как сообщалось, в Украине усилят контроль за миграцией со странами, где распространяется штамм "Дельта”.

Также в Минздраве рассказали о подготовке к появлению в Украине индийского штамма COVID-19. Украина готовится к возможному появлению индийского штамма коронавируса наращиванием темпов вакцинации и введением ограничений для иностранцев при пересечении границы.

COVID-19 Дельта Михаил Радуцкий СНБО заседание

Завтра опять заработает пункт пропуска на границе с Венгрией "Дзвинкове"
22 июня 2021, 18:15
Прививки от коронавируса за сутки получили более четырех тысяч украинцев
21 июня 2021, 11:55
В лагере "Артек" в оккупированном Крыму обнаружили вспышку COVID-19
20 июня 2021, 14:39
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Франковск вырос: как села ОТГ радуются, а жители города расплачиваются за победу над Парижем
Зеленая волна Садового: куда может привести мэра Львова политический альянс с президентом
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram