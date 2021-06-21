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На Донбассе с начала суток зафиксировано три нарушения режима тишины
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21 июня 2021, 18:10 14

На Донбассе с начала суток зафиксировано три нарушения режима тишины

21 июня 2021, 18:10 14
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Фото из открытых источников
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С начала суток 21 июня на линии разграничения на Донбассе зафиксировано три нарушения договоренностей, достигнутых в рамках ТКГ.

Об этом сообщили в штабе ООС, пишет RegioNews.

В частности вблизи Красногоровки российские наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Гнутово противник совершил обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Железного враг совершил дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали около гектара территории и передали на уничтожение 4 взрывоопасных предмета.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Monday, June 21, 2021

Напомним, в течение, 20 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, из которых 4 обстрела и 1 пролет беспилотника.

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