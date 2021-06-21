На Донбассе с начала суток зафиксировано три нарушения режима тишины
С начала суток 21 июня на линии разграничения на Донбассе зафиксировано три нарушения договоренностей, достигнутых в рамках ТКГ.
Об этом сообщили в штабе ООС, пишет RegioNews.
В частности вблизи Красногоровки российские наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Гнутово противник совершил обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В районе Железного враг совершил дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали около гектара территории и передали на уничтожение 4 взрывоопасных предмета.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Monday, June 21, 2021
Напомним, в течение, 20 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, из которых 4 обстрела и 1 пролет беспилотника.