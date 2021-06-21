На Донбассе с начала суток зафиксировано три нарушения режима тишины

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С начала суток 21 июня на линии разграничения на Донбассе зафиксировано три нарушения договоренностей, достигнутых в рамках ТКГ.

Об этом сообщили в штабе ООС, пишет RegioNews.

В частности вблизи Красногоровки российские наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Гнутово противник совершил обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Железного враг совершил дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали около гектара территории и передали на уничтожение 4 взрывоопасных предмета.

Напомним, в течение, 20 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, из которых 4 обстрела и 1 пролет беспилотника.