На Донбассе оккупанты четыре раза обстреляли украинских военных

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В течение, 20 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, из которых 4 обстрела и 1 пролет беспилотника.

Об этом сообщили в штабе ООС, пишет RegioNews.

Вблизи Старогнатовки оккупанты стреляли из стрелкового оружия, а неподалеку Майского-из станковых противотанковых гранатометов.

Под Причепилівкою враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Новозвановки оккупанты обстреливали наши позиции из минометов 120-го калибра.

Также на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения. Беспилотник противника вовремя сбили украинские военные.

Потерь среди наших защитников нет.

На обстрелы противника украинские военные открывали ответный огонь.

По состоянию на 7 часов утра, 21 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, минувших суток оккупанты на Донбассе трижды нарушали режим " тишины".