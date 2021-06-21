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На Донбассе оккупанты четыре раза обстреляли украинских военных
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21 июня 2021, 09:59 33

На Донбассе оккупанты четыре раза обстреляли украинских военных

21 июня 2021, 09:59 33
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Фото из открытых источников
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В течение, 20 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, из которых 4 обстрела и 1 пролет беспилотника.

Об этом сообщили в штабе ООС, пишет RegioNews.

Вблизи Старогнатовки оккупанты стреляли из стрелкового оружия, а неподалеку Майского-из станковых противотанковых гранатометов.

Под Причепилівкою враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Новозвановки оккупанты обстреливали наши позиции из минометов 120-го калибра.

Также на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения. Беспилотник противника вовремя сбили украинские военные.

Потерь среди наших защитников нет.

На обстрелы противника украинские военные открывали ответный огонь.

По состоянию на 7 часов утра, 21 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Утреннюю сводку о ситуации в районе...

Posted by Операция Объединенных сил / Joint Forces Operation on Sunday, June 20, 2021

Напомним, минувших суток оккупанты на Донбассе трижды нарушали режим " тишины".

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