На Донбассе оккупанты четыре раза обстреляли украинских военных
В течение, 20 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, из которых 4 обстрела и 1 пролет беспилотника.
Об этом сообщили в штабе ООС, пишет RegioNews.
Вблизи Старогнатовки оккупанты стреляли из стрелкового оружия, а неподалеку Майского-из станковых противотанковых гранатометов.
Под Причепилівкою враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Возле Новозвановки оккупанты обстреливали наши позиции из минометов 120-го калибра.
Также на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения. Беспилотник противника вовремя сбили украинские военные.
Потерь среди наших защитников нет.
На обстрелы противника украинские военные открывали ответный огонь.
По состоянию на 7 часов утра, 21 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Утреннюю сводку о ситуации в районе...Posted by Операция Объединенных сил / Joint Forces Operation on Sunday, June 20, 2021
Напомним, минувших суток оккупанты на Донбассе трижды нарушали режим " тишины".