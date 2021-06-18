В апреле этого года в Украине умерло на 48% больше людей, чем в апреле 2020-го – Госстат

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Количество умерших в Украине в апреле 2021 года составило 68,62 тыс., что на 48,5% больше, чем в апреле 2020 года

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает RegioNews.

Это самая высокая динамика смертности от начала пандемии COVID-19.

Согласно данным ведомства, всего с начала года в Украине умерло 242,67 тыс. человек, что на 24,3% больше, чем в прошлом году.

Как сообщалось, в августе 2020 года количество умерших в стране была на 3,9% больше, чем в августе годом ранее, в сентябре - на 15,4%, в октябре - на 17,5%, в ноябре - 35%, в декабре - на 42,9%, в январе этого года - на 7,7%, в феврале - на 9%, в марте - на 34,4%.

В то же время, по данным Госстата, количество новорожденных в Украине в апреле-2021 сократилось на 1,5% по сравнению с апрелем-2020 года - до 21,51 тыс., а в целом за четыре месяца оно сократилось на 3,6% - до 89,03 тыс.

В целом население Украины на 1 мая 2021 года составляло 41 млн 442,62 тыс. лиц, что на 363,61 тыс., или на 0,9% меньше, чем годом ранее, отмечает статслужба.

Как сообщалось, среди причин смерти в Украине COVID-19 на четвертом месте. Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о количестве умерших с указанием причин за январь-март 2021 года. С начала года умерло 174 050 человек, в том числе в марте - 64 938.

В общем население Украины сократилось за прошлый год более чем на четверть миллиона. За это время украинцев умерло почти вдвое больше, чем родилось.