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18 червня 2021, 19:15 302

У квітні цього року в Україні померло на 48% більше людей, ніж у квітні 2020-го – Держстат

18 червня 2021, 19:15 302
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Фото з відкритих джерел
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Кількість померлих в Україні у квітні 2021 року становила 68,62 тис., що на 48,5% більше, ніж у квітні 2020 року

Про це повідомила Державна служба статистики, передає RegioNews.

Це найвища динаміка смертності від початку пандемії COVID-19.

Згідно з даними відомства, загалом від початку року в Україні померло 242,67 тис. осіб, що на 24,3% більше, ніж минулого року.

Як повідомлялося, в серпні 2020 року кількість померлих у країні була на 3,9% більша, ніж у серпні роком раніше, у вересні - на 15,4%, у жовтні - на 17,5%, у листопаді - 35%, у грудні - на 42,9%, у січні цього року - на 7,7%, у лютому - на 9%, у березні - на 34,4%.

Водночас, за даними Держстату, кількість новонароджених в Україні у квітні-2021 скоротилося на 1,5% порівняно з квітнем-2020 року - до 21,51 тис., а загалом за чотири місяці вона скоротилося на 3,6% - до 89,03 тис.

Загалом населення України на 1 травня 2021 року становило 41 млн 442,62 тис. осіб, що на 363,61 тис., або на 0,9% менше, ніж роком раніше, констатує статслужба.

Як повідомлялося, серед причин смерті в Україні COVID-19 на четвертому місці. Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин за січень-березень 2021 року. З початку року померло 174 050 осіб, у тому числі в березні - 64 938.

Загалом населення України скоротилося за минулий рік на понад чверть мільйона. За цей час українців померло майже вдвічі більше, аніж народилося.

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