В Украину идет жара до +31 °С

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Астрономическое лето начинается с солнцестояния 21 июня. Июньское солнцестояние с самым длинным днем и самой короткой ночью в этом году приходится на второй день Святой Троицы, 21 июня

На Троицу по прогнозу Sinoptik.ua, ждем от +25° С до +28° С, дожди могут пройти в центральных, западных, южных областях.

На выходные к нам идет устойчивое тепло. Обширная зона высокого давления движется с западной Европы на восток. У нас пока еще не +35° С, как в Германии, но уже ничто не сдерживает наплыв жаркого воздуха, температура в Украине на следующей неделе имеет тенденцию к повышению.

Существует связанный с жарой риск образования тромбов из-за сгущения крови. Самое активное солнце - с 12.00 до 16.00, в этот период дня нежелательно находиться на открытом пространстве на солнце, нужно пить побольше неохлажденной воды, она лучше утоляет жажду и не создает проблем с горлом.

В западных областях Украины с пятницы по понедельник минимальная дневная температура +22° С, максимальная +29° С. На Троицу днем столбик термометра покажет +26…+28° С, в Черновицкой области в этот день температура воздуха ниже, +23° С. В Закарпатье в выходные и первый рабочий день недели будет жарко +28…+29° С, без осадков.

В субботу-воскресенье могут пройти грозовые дожди в Черновицкой, Хмельницкой областях, частично в Волынской области.

В Ивано-Франковске в выходные облачно, дневная температура +24…+25° С, в субботу ожидаются грозовые дожди.

На востоке страны жарко, в пятницу еще +23…+26° С, а в выходные температура воздуха поднимется до +27…+29° С. В начале недели днем будет +30…+31° С. Охладит воздух умеренный восточный ветер до 6 м/с, однако и он ослабеет к понедельнику.

Осадки не ожидаются, только в Луганской области в пятницу вероятны короткие грозовые дожди.

На юге Украины самой горячей областью с 17 по 21 июня станет Херсонская, до +30° С, а самой прохладной Одесская - с максимальной температурой +26° С.

Непродолжительные дожди могут пройти 19-20 июня. Во время дождя ветер усилится до 6 м/сек.

Черное и Азовское моря активно прогреваются, в понедельник на Азовском море максимальная температура воды +23° С.

В центре и на севере страны 18-19 июня +28…+30° С, только в Кировоградской и Винницкой областях дневная температура немного ниже, +23…+25° С. Осадки пока не оставляют регион, на Кировоградщине и Винничине в пятницу и выходные возможны непродолжительные дожди.

В период с 18 по 21 июня будет дуть восточный и юго-восточный ветер, то усиливаясь, то ослабевая, достигая 6 м/сек.

В Киеве 18 июня преимущественно ясно, до +29° С, ветер усилится к вечеру до 5 м/сек. В выходные облаков будет побольше, температура поднимется до +28° С. Первый рабочий день недели, 21 июня, малооблачный, максимальная дневная температура воздуха +30° С. Вода в Днепре прогреется до +20° С.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что на морские курорты можно ехать без опасений.