В Україну йде спека до +31 °С

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Астрономічне літо починається з сонцестояння 21 червня. Червневе сонцестояння з найдовшим днем ​​та найкоротшою ніччю в цьому році припадає на другий день Святої Трійці, 21 червня

На Трійцю за прогнозом Sinoptik.ua, чекаємо від +25° С до +28° С, дощі можуть пройти в центральних, західних, південних областях.

На вихідні в Україну йде стійке тепло. Велика зона високого тиску рухається з західної Європи на схід. У нас поки що не +35° С, як в Німеччині, але зараз ніщо не стримує вторгнення спеки, температура в Україні на наступному тижні має тенденцію до підвищення.

Існує пов'язаний зі спекою ризик утворення тромбів через згущення крові. Найактивніше сонце - з 12:00 до 16:00, у цей період небажано знаходитись на відкритому просторі на сонці, потрібно пити більше неохолодженої води, вона краще втамовує спрагу і не створює проблем з горлом.

У західних областях України з п'ятниці до понеділка мінімальна денна температура +22° С, максимальна +29° С. На Трійцю вдень стовпчик термометра покаже +26...+28° С, у Чернівецькій області в цей день температура повітря нижче, +23° С. У Закарпатті у вихідні та перший робочий день тижня буде спекотно +28...+29° С, без опадів.

У суботу-неділю можуть пройти грозові дощі в Чернівецькій, Хмельницькій областях, частково у Волинській області.

В Івано-Франківську у вихідні хмарно, денна температура +24...+25° С, у суботу очікуються грозові дощі.

На сході країни спекотно, в п'ятницю ще +23...+26° С, у вихідні температура повітря підніметься до +27...+29° С. На початку тижня вдень буде +30...+31° С. Трішки остудить повітря помірний східний вітер до 6 м/с, проте й він ослабне до понеділка. Опади не очікуються. Лише у Луганській області у п'ятницю вірогідні короткі грозові дощі.

На півдні України найгарячішою областю з 17 по 21 червня стане Херсонська, до +30° С, а найпрохолоднішою - Одеська з максимальною температурою +26° С.

Нетривалі дощі можуть пройти 19-20 червня. Під час дощу вітер посилиться до 6 м/сек.

Чорне та Азовське моря активно прогріваються, у понеділок на Азовському морі максимальна температура води +23.

У центрі та на півночі країни 18-19 червня денна температура повітря буде до +30, лише в Кіровоградській та Вінницькій областях – дещо нижче, +23...+25. Опади поки що не залишають регіон, на Кіровоградщині та Вінниччині в п'ятницю та вихідні можливі нетривалі дощі.

У період з 18 по 21 червня дутиме північний й північно-східний вітер до 6 м/сек.

У Києві 18 червня переважно ясно, до +29° С, вітер до 5 м/сек. У вихідні хмар побільшає, температура підніметься до +28° С. Перший робочий день тижня, 21 червня, малохмарний, максимальна денна температура повітря +30° С. Вода в Дніпрі прогріється до +20° С.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що на морські курорти можна їхати без побоювань.