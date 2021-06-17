В деле убийства Екатерины Гандзюк завершено исследование письменных доказательств в суде

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По делу убийства Екатерины Гандзюк, которой 17 июня должно было исполниться 36 лет, завершено исследование письменных доказательств в суде

Об этом написала на своей странице в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова, передает RegioNews.

Сейчас судом завершено исследование письменных доказательств - это более 60 томов материалов уголовного производства. Дальше - стадия допросов. Пятеро непосредственных исполнителей преступления отбывают наказание, также осуждено лицо, которое его скрывало, - напомнила она.

Венедиктова отметила, что убийство Екатерины Гандзюк является делом, в котором Офису Генпрокурора "пришлось пройти через разные оценки общественности, но сейчас оно – одно из тех, которыми можно гордиться".

Генпрокурор добавила, что прокурорам удалось добиться изменения меры пресечения ключевому обвиняемому в организации преступления и уже почти год бывший председатель Херсонской областной рады находится под стражей. А 15 июня суд не удовлетворил ходатайство стороны защиты и вновь оставил ему безальтернативную стражу. Более года в СИЗО также находится экс-помощник депутата облсовета, напомнила Венедиктова.

По ее словам, правоохранители не оставили без внимания и правонарушения, которые разоблачала активистка.

В общем, в ходе расследования нападения на Екатерину Гандзюк и связанных с ним преступлений сообщено о подозрении 18 лицам, в суд направлено 9 уголовных производств, 5 из них судами рассмотрено с вынесением обвинительных приговоров, - информирует генпрокурор.

В частности, в суд направлены дела о массовых беспорядках возле здания Олешковской РГА Херсонской области в мае 2018 года с целью препятствования работе депутатов местного совета и о захвате по предварительному сговору группой лиц имущества предприятия с иностранными инвестициями в марте 2016 года.

​Венедиктова заверила, что прокуроры обеспечат неотвратимость наказания для всех причастных к этим преступлениям и виновных в смерти Катерины Гандзюк.

Как сообщалось, 15 июня суд оставил под стражей подозреваемых в убийстве Гандзюк Мангера и Левина.

Ранее, 13 мая, стало известно, что подозреваемый в убийстве Кати Гандзюк Мангер намерен баллотироваться в Верховную Раду. Об этом он сообщил в суде.