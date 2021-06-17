У справі вбивства Катерини Гандзюк завершено дослідження письмових доказів у суді

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У справі вбивства Катерини Гандзюк, якій 17 червня мало б виповнитися 36 років, завершено дослідження письмових доказів у суді

Про це написала на своїй сторінці у Facebook генпрокурор Ірина Венедіктова, передає RegioNews.

Наразі судом завершено дослідження письмових доказів - це понад 60 томів матеріалів кримінального провадження. Далі – стадія допитів. П’ятеро безпосередніх виконавців злочину відбувають покарання, також засуджено особу, яка його приховувала, - нагадала вона.

Венедіктова зазначила, що убивство Катерини Гандзюк є справою, в якій Офісу Генпрокурора "довелося пройти через різні оцінки громадськості, але наразі вона – одна із тих, якими можна пишатися".

Генпрокурор додала, що прокурорам вдалося домогтися зміни запобіжний захід ключовому обвинуваченому в організації злочину й уже майже рік колишній голова Херсонської обласної ради перебуває під вартою. А 15 червня суд не задовольнив клопотання сторони захисту і знову залишив йому безальтернативну варту. Понад рік у СІЗО також експомічник депутата облради, нагадала Венедіктова.

За її словами, правоохоронці не залишили поза увагою і правопорушення, які викривала активістка.

Загалом, в ході розслідування нападу на Катерину Гандзюк та пов’язаних із ним злочинів повідомлено про підозру 18 особам, до суду скеровано 9 кримінальних проваджень, 5 із них судами розглянуто із винесенням обвинувальних вироків, - інформує посадовиця.

Зокрема, до суду скеровано справи про масові заворушення поблизу приміщення Олешківської РДА Херсонської області в травні 2018 року з метою перешкоджання роботі депутатів місцевої ради та про захоплення за попередньою змовою групою осіб майна підприємства з іноземними інвестиціями в березні 2016 року.

​Венедіктова запевнила, що прокурори забезпечать невідворотність покарання для всіх причетних до цих злочинів та винних у смерті Катерини Гандзюк.

Як повідомлялося, 15 червня суд залишив під вартою підозрюваних у вбивстві Гандзюк Мангера і Левіна.

Раніше, 13 травня, стало відомо, що підозрюваний у вбивстві Каті Гандзюк Мангер має намір балотуватися до Верховної Ради. Про це він повідомив у суді.