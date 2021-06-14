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14 июня 2021, 12:26 1423

В Киеве трое парней избили и похитили водителя такси

14 июня 2021, 12:26 1423
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Фото: из открытых источников
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В Киеве полицейские задержали девушку и трех парней, которые затянули таксиста в квартиру и избили, а для разрешения конфликтной ситуации предложили отдать им 25 тысяч долларов 

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В столичную полицию обратился мужчина и сообщил о том, что неизвестные люди удерживают его товарища в квартире. По указанному адресу немедленно выехали правоохранители и врачи.

Полицейские выяснили, что накануне парень, который работает в такси, подвозил пассажиров по адресам, однако оказалось, что у одной пассажирки нет денег. В результате между водителем и девушкой возникла ссора, о которой впоследствии она рассказала своим товарищам.

Трое ребят решили "помочь разобраться" в ситуации, поэтому позвонили таксисту и под предлогом возвращения забытых вещей в машине попросили его вернуться. Затем они затащили его в дом и в течение нескольких часов били. Кроме этого, нападавшие предложили ему решить "вопрос" за 25 тысяч долларов.

При силовой поддержке спецназовцев, сотрудники полиции попали в помещение, где обнаружили девушку с тремя молодыми людьми и в одной из комнат – 21-летнего пострадавшего", - говорится в сообщении.

Парня с ушибами и переломами госпитализировали.

Полицейские задержали подозреваемых. Теперь за незаконное лишение свободы им грозит до пяти лет заключения.

Напомним, на Днепропетровщине будут судить преступников, которые держали людей в трудовом рабстве.

Киев деньги полиция такси Избиение

 
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