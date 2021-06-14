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14 червня 2021, 21:54 346

У МОЗ назвали пляжі, де не можна купатися

14 червня 2021, 21:54 346
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Фото з відкритих джерел
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У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, на яких пляжах України не можна купатися

Перелік пляжів з відхиленнями показників якості води опублікований на сайті Центру громадського здоров'я, пише RegioNews.

Зазначається, що в цьому оздоровчому сезоні ведеться спостереження за якістю води на 189 річкових пляжах, а також 89 пляжах на території південних областей України, які мають вихід на морське узбережжя, і в Києві.

Перелік пляжів з відхиленнями показників якості води станом на 11 червня:

  • У Запорізькій області відхилення від стандарту виявлено в одній пробі річкової води за індексом ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички) на пляжі в Енергодарі.
  • У Миколаївській області відхилення від стандарту виявлено в одній пробі морської води за індексом ЛКП (Міський пляж "Прибій" в Миколаєві. За хімічними показниками - в чотирьох пробах морської води (пляж в с.Коблево) і в трьох пробах річкової води (пляжі в смт. Нова Одеса, пляж "стрілка" в Миколаєві).
  • У Києві відхилення від стандарту виявлено в 12 пробах за індексом ЛКП. На пляжах "Центральний", "Передмістна Слобідка", "Галерний", "Вир", "Веселка", "Вербний".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що всі 14 комунальних пляжів Києва готові до літнього сезону.

Україна небезпека МОЗ пляж здоров`я

 
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