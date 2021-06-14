У МОЗ назвали пляжі, де не можна купатися

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У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, на яких пляжах України не можна купатися

Перелік пляжів з відхиленнями показників якості води опублікований на сайті Центру громадського здоров'я, пише RegioNews.

Зазначається, що в цьому оздоровчому сезоні ведеться спостереження за якістю води на 189 річкових пляжах, а також 89 пляжах на території південних областей України, які мають вихід на морське узбережжя, і в Києві.

Перелік пляжів з відхиленнями показників якості води станом на 11 червня:

У Запорізькій області відхилення від стандарту виявлено в одній пробі річкової води за індексом ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички) на пляжі в Енергодарі.

У Миколаївській області відхилення від стандарту виявлено в одній пробі морської води за індексом ЛКП (Міський пляж "Прибій" в Миколаєві. За хімічними показниками - в чотирьох пробах морської води (пляж в с.Коблево) і в трьох пробах річкової води (пляжі в смт. Нова Одеса, пляж "стрілка" в Миколаєві).

У Києві відхилення від стандарту виявлено в 12 пробах за індексом ЛКП. На пляжах "Центральний", "Передмістна Слобідка", "Галерний", "Вир", "Веселка", "Вербний".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що всі 14 комунальних пляжів Києва готові до літнього сезону.