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14 июня 2021, 14:47 251

Завтра выпускники будут писать последнее ВНО в 2021-м - по географии

14 июня 2021, 14:47 251
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Фото из открытых источников
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15 июня состоится внешнее независимое оценивание по географии, для участия в котором зарегистрировались более 175 тыс. выпускников. Им завершается основная сессия ВНО 2021

Об этом сообщает Министерство образования и науки, передает RegioNews.

На выполнение 54 заданий сертификационной работы отводится 150 минут.

В случае правильных ответов на все вопросы можно получить максимальные 90 баллов.

Участники ВНО по географии должны прийти к пунктам тестирования в промежуток между 9.50 и 10.50. Точное время указано в приглашениях-пропусках.

Если выпускник появится позже, его не допустят к участию в ВНО.

Кроме приглашения-пропуска, участники должны взять с собой оригинал сертификата внешнего независимого оценивания, а также паспорт или другой документ, серия которого указана в сертификате.

При отсутствии хотя бы одного из этих документов также не допустят к участию в тестировании по географии.

Рекомендуется взять с собой две-три ручки с чернилами черного цвета, бутылку воды без этикетки и средства индивидуальной защиты (маска, антисептик и тому подобное).

В то же время категорически запрещается иметь при себе любые средства связи, гаджеты, печатные и рукописные материалы.

Результаты ВНО по географии 2021 будут размещены в электронных кабинетах участников до 30 июня.

Для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания, проводится дополнительная сессия.

Для этого надо в течение 5 дней после тестирования подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования.

Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания состоится с 29 июня по 14 июля 2021 года.

А ее результаты будут опубликованы на информационных страницах участников ВНО до 23 июля.

Географию, согласно графику, будут писать 14 июля.

Как сообщалось, ВНО по химии не сдали почти 11% абитуриентов. Внешнее независимое оценивание (ВНО) по химии сдали 89,2% абитуриентов.

Также известно, что абитуриенты с временно неподконтрольных территорий смогут пройти подготовительные курсы со стипендией - в этом году впервые благодаря принятому закону.

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