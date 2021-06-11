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11 июня 2021, 09:41 386

В Украине без света остались 47 населенных пунктов в шести областях

11 июня 2021, 09:41 386
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Фото: из открытых источников
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В результате плохих погодных условий в шести областях Украины без электроэнергии остались 47 населенных пунктов

Как информирует RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По состоянию на 7 ч. 11 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены населенные пункты в 6 областях, а именно: Житомирская - 18, Сумская - 7, Черкасская - 6, Запорожская - 6, Киевская - 6 и Луганска - 4", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, как сообщили спасатели, в г. Днепр в результате осложнения погодных условий (интенсивные дожди) и значительной засоренности русла р. Гнилокиш остаются подтопленными 7 частных жилых домов и 54 домохозяйства.

Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине затопило более сотни жилых домов.

непогода спасатели ГСЧС область Дожди

 
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