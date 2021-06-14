В Карпатах в середине июня выпал снег
В понедельник, 14 июня, на высокогорье Карпат наблюдается зимняя погода: выпал снег, а температура воздуха опустилась до 0°C
Как передает RegioNews об этом сообщает пресс-центр Черногорского горного поисково-спасательного поста.
На г. Поп Иван Черногорский облачно, снег, ветер юго-западный 11-12 м/с, температура воздуха 0°C", - говорится в сообщении.
Кроме того, как сообщают спасатели, 13 июня в Карпатах ночью ожидается сильный дождь (II уровень опасности - оранжевый). В Ивано-Франковской области в течение суток ожидается значительный дождь, гроза, местами град, усиление ветра 15-20 м/с, первый уровень опасности, желтый.
Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский за день до лета выпал снег.
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