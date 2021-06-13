Оккупанты на Донбассе притихли, сегодня - ни одного обстрела

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В воскресенье, 13 июня, на Донбассе не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны пророссийских вооруженных формирований

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

"С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

В штабе ООС отметили, что украинские военные находятся на позициях и соблюдают обязательства по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано девять обстрелов позиций подразделений Объединенных сил.