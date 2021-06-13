Боевики на Донбассе девять раз нарушили "тишину", в ВСУ - без потерь

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В субботу, 12 июня, на Донбассе зафиксировано девять обстрелов позиций подразделений Объединенных сил

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Боевики трижды открывали огонь вблизи Водяного, что на Приазовье, также были зафиксированы обстрелы неподалеку Авдеевки и в районе населенного пункта Пески.

Возле Луганского противник осуществлял обстрел позиций подразделений ООС из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также Оккупанты открывали огонь в сторону Прицепиловки и рядом с Новотошковским.

Кроме того, на севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Ордан-3м" с пересечением линии разграничения. БПЛА был подавлен средствами РЭБ.

В воскресенье, 13 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 11 июня на Донбассе было зафиксировано девять обстрелов позиций подразделений Объединенных сил.