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13 червня 2021, 18:47 485

Окупанти на Донбасі принишкли, сьогодні - жодного обстрілу

13 червня 2021, 18:47 485
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У неділю, 13 червня, на Донбасі не було зафіксовано жодного обстрілу з боку проросійських збройних формувань 

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

"З початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

У штабі ООС зазначили, що українські військові перебувають на позиціях і дотримуються зобов'язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі було зафіксовано дев'ять обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил.

Донбас Україна війна обстріли окупанти

 
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