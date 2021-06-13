Окупанти на Донбасі принишкли, сьогодні - жодного обстрілу
У неділю, 13 червня, на Донбасі не було зафіксовано жодного обстрілу з боку проросійських збройних формувань
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.
"З початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.
У штабі ООС зазначили, що українські військові перебувають на позиціях і дотримуються зобов'язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.
Нагадаємо, минулої доби на Донбасі було зафіксовано дев'ять обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил.
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