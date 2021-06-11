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11 июня 2021, 13:59 80

В столице на взятке погорел чиновник "Укртрансбезопасности"

11 июня 2021, 13:59 80
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Фото: ГБР
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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве задержали на взятке исполняющего обязанности руководителя Северного межрегионального управления "Укртрансбезпеки"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Мужчина требовал от частных предпринимателей, которые занимаются нерегулярными пассажирскими перевозками, платить "дань" от 500 до одной тысячи долларов ежемесячно.

Полиция установила, что он якобы требовал 700 долларов у киевского владельца маршрутных такси. За эти деньги чиновник обещал не создавать искусственных препятствий в предпринимательской деятельности, а также не привлекать предпринимателя к административной ответственности за отсутствие маршрутных листов.

Напомним, недавно в Днепре поймали судью на организации коррупционной схемы.

Киев

 
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