В Центре массовой вакцинации Киева ввели новые правила записи на прививку

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В Киеве изменился алгоритм работы Центра массовой вакцинации от коронавируса, который находится в Международном выставочном центре

Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, теперь нужно предварительно записываться через сервис helsi.me.

Чтобы ускорить темпы вакцинации, мы совершенствуем работу центра, со следующих выходных алгоритм его работы будет изменен. Теперь чтобы записаться на прививку от COVID-19, нужно зайти на сайт сервиса helsi.me и выбрать желаемый день и время вакцинации. Подтверждение записи вы получите СМС-сообщением", - рассказал Кличко.

Он добавил, что это сообщение нужно будет показать в пункте вакцинации вместе с паспортом и заявкой в ​​приложении "Дія".

По словам мэра Киева, процедура вакцинации занимает больше времени у людей, которые не подписали декларацию с семейным врачом. Поэтому для экономии времени перед визитом в нужно ее подписать.

Напомним, в Минздраве объяснили, как получить международное свидетельство о вакцинации. Международное свидетельство о вакцинации при необходимости могут получить граждане, которых прививали двумя дозами COVID-вакцины.