В Украину доставили еще 66 тысяч доз Pfizer за средства госбюджета

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В Украину прилетели еще 66 690 доз вакцины Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech, которую закупают за государственный счет через международное агентство Crown Agents

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Вакцину из этой партии используют для прививки людей с 1-3 этапов вакцинации. За каждым человеком, который получил прививки первой дозой Comirnaty/Pfizer, будет зарезервирована вторая доза из той же партии.

Так, Украина уже получила 234 тысяч доз этого препарата, закупленного за государственный счет.

Напомним, в Украине за минувшие сутки вакцинировано от коронавируса 53 161 человек: одну дозу вакцины получили 43 925 человек, вторую дозу - 9 236 человек.