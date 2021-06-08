Свежие рейтинги партий: в Раду проходят семь политсил

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Если бы выборы в парламент состоялись в конце мая, барьер 5% смогли бы преодолеть семь партий

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает RegioNews.

Есть три партии, которые имеют примерно одинаковую поддержку и лидируют на выборах. Этими партиями являются "Слуга народа" (15,3% всех респондентов и 17,7% среди тех, кто определился), "ЕС" (соответственно, 13,3% и 15,4%) и "ОПЗЖ" (12, 8% и 14,7%)", - говорится в сообщении.

Также могут пройти в парламент партия "Батькивщина" с показателем 13,9%, "Сила и честь" (8,0%), "Украинская стратегия Гройсмана" (5,8%) и Радикальная партия (5,0%).

Минимально отстают от проходного барьера партии "Наши" (4,6%) и "Партия Шария" (4,5%).

Опрос проводился в период с 27 мая по 1 июня 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий методом телефонных интервью. Было опрошено 2000 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Напомним, более 50% украинцев негативно восприняли баллотирование Зеленского на второй срок - КМИС.