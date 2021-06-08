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В Украине полностью вакцинировали от коронавируса более 150 тысяч человек
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08 июня 2021, 10:26 41

В Украине полностью вакцинировали от коронавируса более 150 тысяч человек

08 июня 2021, 10:26 41
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Фото: из открытых источников
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В Украине с начала вакцинальной кампании обе дозы получили уже 152 142 человека - они полностью иммунизированы против коронавируса

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Минздраве.

С начала вакцинальной кампании привито 1 284 145 человек, из них получили 1 дозу - 1 284 143 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 152 142 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 436 285 прививок", - говорится в сообщении.

Также в понедельник 7 июня 48 161 человек был привит против COVID-19: одну дозу получили 43 137 человек, вторую дозу - 5 024 человека.

В течение суток работали 448 мобильных бригад и 552 пункта прививки.

Напомним, 3 июня в Украине стартовала запись на прививки против COVID-19 граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донецкой, Луганской областей, АР Крым и г. Севастополь.

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