08:51  04 июня
COVID-19 в Украине: за сутки выявили еще две тысячи новых случаев
10:39  04 июня
В Украине за сутки сделали более 50 тысяч прививок от COVID-19
08:09  04 июня
На Донбассе утром зафиксировали только один обстрел, потерь нет
UA | RU
UA | RU
04 июня 2021, 09:12 178

Украина одна из первых в очереди на получение американских вакцин от COVID-19

04 июня 2021, 09:12 178
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Соединенных Штатах обнародовали план распределения первых 25 миллионов доз вакцин от коронавируса, которые будут предоставлены ряду стран мира. Украина получит эти вакцины одной из первых

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении американского посольства в Киеве.

"Украина будет одной из первых, кто получит американские вакцины против COVID, что подчеркивает нашу решительную приверженность оказанию помощи для прекращения пандемии в Украине и мире путем ускорения доступа к вакцинам против COVID для всех”, - говорится в сообщении.

Сообщается, что примерно 6 миллионов доз будут направлены на региональные приоритеты и к получателям-партнерам - таким как Мексика, Канада, Южная Корея, Западный Берег и Сектор Газа, Украина, Косово, Гаити, Грузия, Египет, Иордания, Индия, Ирак и Йемен.

Администрация президента США уточнила, что всего планируется выделить 80 миллионов доз вакцины от коронавируса другим странам до конца июня.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил президента США Джо Байдена за дополнительные поставки вакцины от COVID-19 в Украину. "Верю, что поддерживая и помогая друг другу сможем наконец побороть пандемию”, - написал Зеленский в Twitter.

Напомним, 3 июня в аэропорт "Борисполь" доставили 705 600 доз вакцины AstraZeneca в рамках глобальной инициативы COVAX.

коронавирус Украина США пандемия вакцинация

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Итоги года пандемии. На что в Одессе тратились коронавирусные деньги
Мэрские выборы в Харькове. Почему Терехов теряет избирателей в пользу Светличной
Все публикации »
Андрей Смолий
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram