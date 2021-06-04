Украина одна из первых в очереди на получение американских вакцин от COVID-19

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В Соединенных Штатах обнародовали план распределения первых 25 миллионов доз вакцин от коронавируса, которые будут предоставлены ряду стран мира. Украина получит эти вакцины одной из первых

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении американского посольства в Киеве.

"Украина будет одной из первых, кто получит американские вакцины против COVID, что подчеркивает нашу решительную приверженность оказанию помощи для прекращения пандемии в Украине и мире путем ускорения доступа к вакцинам против COVID для всех”, - говорится в сообщении.

Сообщается, что примерно 6 миллионов доз будут направлены на региональные приоритеты и к получателям-партнерам - таким как Мексика, Канада, Южная Корея, Западный Берег и Сектор Газа, Украина, Косово, Гаити, Грузия, Египет, Иордания, Индия, Ирак и Йемен.

Администрация президента США уточнила, что всего планируется выделить 80 миллионов доз вакцины от коронавируса другим странам до конца июня.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил президента США Джо Байдена за дополнительные поставки вакцины от COVID-19 в Украину. "Верю, что поддерживая и помогая друг другу сможем наконец побороть пандемию”, - написал Зеленский в Twitter.

Напомним, 3 июня в аэропорт "Борисполь" доставили 705 600 доз вакцины AstraZeneca в рамках глобальной инициативы COVAX.