На Полтавщине началась массовая вакцинация от коронавируса

Telegram

В субботу, 5 июня, в Полтавской области началась массовая вакцинация от коронавирусной болезни

Как сообщил председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов, пункты вакцинации работают в пяти городах, пишет RegioNews.

По его словам, прививают тех жителей области, которые ранее записались в приложении "Дия" или в лист ожидания у семейного врача.

"Вовремя и без проблем открылись 5 временных Центров вакцинации: в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде, Горишних Плавнях. Мы являемся лидерами среди областей по наибольшему количеству открытых таких Центров", - подчеркнул Синєгубов.

Он добавил, что планируется вакцинировать по 1000 человек за смену в Полтаве и Кременчуге, а в Миргороде, Горишних Плавнях, Лубнах – по 300.

Председатель ОГА отметил, что при необходимости в области могут увеличить количество мобильных бригад.

"В Центрах будут прививать сегодня и завтра с 09:00 до 18:00. Кроме того, продолжается плановая вакцинация приоритетных групп населения. И со следующей недели продолжим ревакцинацию вакциной AstraZeneca", - отметил чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтавской области лучшая ситуация с COVID-вакцинацией в Украине.