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04 июня 2021, 15:32 467

В Минздраве рассказали о количестве утилизированных COVID-вакцин

04 июня 2021, 15:32 467
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Фото: из открытых источников
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По состоянию на 30 мая в Украине утилизировали 742 дозы вакцины в рамках вакцинации против COVID-19. Большинство из них составляет вакцина Covishield

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Радио Свобода".

В министерстве отмечают, что в данное количество доз входят вакцины, которые разбили или повредили, а также те, которые не подлежат использованию. В частности среди них:

  • Covishield (AstraZeneca индийского производства) - 654 доз, из них только Ивано-Франковская область потеряла 533 дозы;
  • Coronavac (Sinovac Biotech) - 11 доз, из них Сумская область - шесть доз, Хмельницкая - четыре дозы, Николаевская область - одна доза;
  • Comirnaty (вакцина Pfizer и BioNTech) - 12 доз, все потеряны в Киеве;
  • AstraZeneca - 65 доз, из них 40 доз в Запорожской области, 11 в Ивано-Франковской, десять в Житомирской области и одна в Днепропетровской.

Прогнозируемый индикативный показатель потерь для 2-6-дозных жидких вакцин составляет до 10%, прогнозируемый индикативный показатель потерь для 10-20-дозных жидких вакцин составляет до 25%", - сообщили в Минздраве.

Также в министерстве пояснили, что Covishield содержит 10 доз вакцины и на их использование есть всего шесть часов. Coronavac поставляется в единичных шприц-дозах. Comirnaty содержит шесть доз и требует очень низких температур для хранения, поэтому людей прививают, как правило, в одном месте. AstraZeneca содержит 10 доз.

В то же время в Минздраве не смогли ответить сколько средств потеряли из-за неиспользования этих доз, потому что "информация о стоимости и сумме потраченных средств на приобретение вакцины является конфиденциальной".

Напомним, в Украине в эти выходные, 5-6 июня, будут открыты центры массовой вакцинации от коронавируса в десяти городах.

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