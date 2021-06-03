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03 июня 2021, 17:20 5

Для украинских медиков запустили тест на цифровую грамотность

03 июня 2021, 17:20 5
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Рixabay
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В Украине запустили тест на цифровую грамотность для медицинских работников, который можно пройти на портале "Дия.Цифровое образование"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Правительственный портал.

Отмечается, что необходимо дать ответ на 60 вопросов, после чего каждый получит электронный сертификат и сможет усовершенствовать необходимые цифровые навыки.

Как сообщила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан, из-за пандемии медики уже более года находятся в стрессовой ситуации с чрезмерной нагрузкой, и именно овладение цифровых технологий поможет им сделать ежедневную работу более эффективной в эти сложные времена.

Напомним, недавно в Ужгороде правоохранители разоблачили схему массовой фальсификации среди студентов местного вуза. Чтобы не сдавать экзамен самостоятельно, 20 студентов заплатили деньги за это другим.

Украина медики врачи правительство тесты

 
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