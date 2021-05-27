В Украине запустили тест для чиновников на цифровую грамотность

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Министерство цифровой трансформации представило национальный тест на цифровую грамотность госслужащих, которые смогут проверить уровень соответствующей компетентности на портале "Дия. Цифровое образование"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что тест также даст возможность получить электронный сертификат и усовершенствовать необходимые навыки.

"Государственные служащие отныне могут узнать свой уровень цифровой грамотности. После сдачи Национального теста на цифровую грамотность для госслужащих каждый получит электронный сертификат и сможет усовершенствовать именно те цифровые навыки, которые "провисают", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цифровая грамотность для госслужащих оценивает 30 цифровых компетенций.

Ранее сообщалось, что в этом году уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень получил 1 357 сообщений граждан о нарушении языкового закона, почти 100 из них - о нарушении представителями органов госвласти и местного самоуправления.