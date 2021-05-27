В Украине запустили тест для чиновников на цифровую грамотность
Министерство цифровой трансформации представило национальный тест на цифровую грамотность госслужащих, которые смогут проверить уровень соответствующей компетентности на портале "Дия. Цифровое образование"
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что тест также даст возможность получить электронный сертификат и усовершенствовать необходимые навыки.
"Государственные служащие отныне могут узнать свой уровень цифровой грамотности. После сдачи Национального теста на цифровую грамотность для госслужащих каждый получит электронный сертификат и сможет усовершенствовать именно те цифровые навыки, которые "провисают", - говорится в сообщении.
Отмечается, что цифровая грамотность для госслужащих оценивает 30 цифровых компетенций.
Ранее сообщалось, что в этом году уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень получил 1 357 сообщений граждан о нарушении языкового закона, почти 100 из них - о нарушении представителями органов госвласти и местного самоуправления.