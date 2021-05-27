08:54  27 мая
COVID-19 в Украине: за сутки выздоровело значительно больше людей, чем заболело
16:50  27 мая
В Украине запустили тест для чиновников на цифровую грамотность
17:52  27 мая
Сводка ООС: четыре обстрела из запрещенного оружия, погиб украинский военный
UA | RU
UA | RU
27 мая 2021, 16:50 259

В Украине запустили тест для чиновников на цифровую грамотность

27 мая 2021, 16:50 259
Читайте також українською мовою
Рixabay
Читайте також
українською мовою

Министерство цифровой трансформации представило национальный тест на цифровую грамотность госслужащих, которые смогут проверить уровень соответствующей компетентности на портале "Дия. Цифровое образование"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что тест также даст возможность получить электронный сертификат и усовершенствовать необходимые навыки.

"Государственные служащие отныне могут узнать свой уровень цифровой грамотности. После сдачи Национального теста на цифровую грамотность для госслужащих каждый получит электронный сертификат и сможет усовершенствовать именно те цифровые навыки, которые "провисают", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цифровая грамотность для госслужащих оценивает 30 цифровых компетенций.

Ранее сообщалось, что в этом году уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень получил 1 357 сообщений граждан о нарушении языкового закона, почти 100 из них - о нарушении представителями органов госвласти и местного самоуправления.

Украина чиновники тесты должность Чиновник

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Неожиданная кандидатура. Станет ли Мария Черная на посту председателя Кировоградской ОГА "английской королевой"
Дважды недепутат: преодолеет ли Вирастюк стену Верховного Суда
Все публикации »
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua