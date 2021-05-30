В Одессе на стадионе открылся первый центр массовой вакцинации

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Первый в Одессе центр массовой вакцинации открылся на стадионе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "УСИ-online".

Центр вакцинации расположен на 4-ой станции Большого Фонтана на территории спорткомплекса Юридической академии. Принимают тут по записи - людей от 60 лет и старше. В день планируют обслуживать 250-300 человек. Используют вакцину Coronovac.

Вакцинирует записавшихся в очередь через "Дію".

Центр будет работать до 17:00 при сопровождении сотрудников Центра первичной медико-санитарной помощи №3. С самого утра на стадионе собрались первые записавшиеся на вакцинацию и медики приступили к работе. За час укололи 30 человек.

В следующие выходные планируют развернуть еще три точки вакцинации в разных частях Одессы: Суворовском районе, центре и Таирова.

Как сообщалось, во Львове открыли центр вакцинации: будут прививать людей, которые записались через "Дію". В субботу, 29 мая, во Львове открыли первый центр вакцинации от коронавируса. Он расположился на "Арене Львов"