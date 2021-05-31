В Киеве на этой неделе начнут делать COVID-прививки педагогам

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На этой неделе в столице начнут вакцинировать работников образовательных учреждений, для этого подготовят 10 вакцинальных центров в каждом районе города

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства

"В каждом районе определят учебное заведение, на базе которого создадут центр вакцинации. Наиболее приспособлены для этого школьные спортивные залы. Там можно оптимально отработать логистику вакцинальной сессии", - подчеркнул он.

Поворозник добавил, что в каждом центре будут работать 1 или 2 вакцинальные бригады, в зависимости от количества желающих прививаться.

Он напомнил, что вакцинировать будут исключительно работников образования. Прививка будет происходить вакцинами Pfizer.

Ранее сообщалось, что в Украине могут ввести обязательную COVID-вакцинацию для учителей.