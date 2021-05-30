Вакцинация в Украине: за сутки от COVID-19 привито более 8,5 тысяч человек
8 592 человека привиты против COVID-19 за сутки 29 мая 2021 года. Одну дозу получили 7 119 человек, полностью иммунизированы - 1 473 человека
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информацию МОЗ Украины.
В течение суток работали: 102 мобильные бригады, 300 пунктов прививки.
По состоянию на 30 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 604 651 человек, - добавляют в Минздраве.
От начала вакцинальной кампании всего проведено 1 141 413 прививок 1 015 978 человек, из них полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 125 437 человек.
Как сообщалось, в Киеве началась массовая прививка от коронавируса: открыт первый центр вакцинации.
Также сообщалось, что центры для массовой вакцинации могут открыть в каждом городе: решение за мэрами.
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