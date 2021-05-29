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29 мая 2021, 18:49 12

Центры для массовой вакцинации могут открыть в каждом городе: решение за мэрами

29 мая 2021, 18:49 12
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Фото: из открытых источников
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Центры для вакцинации населения от коронавирусной болезни могут быть открыты в каждом городе, решение об этом должна принять власть на местах

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Укринформ" по результатам встречи министра здравоохранения Виктора Ляшко с журналистами.

Каждый город может открыть массовые точки для вакцинации. Мы разработали алгоритм, проводили несколько тренингов", - сказал министр.

Сейчас вакцинация в Украине осуществляется в 4 способа: с помощью мобильных бригад, в пунктах прививки, которые открыл Минздрав, в пунктах для рутинной вакцинации и в центрах вакцинации.

По словам министра, в открытых сегодня центрах вакцинации в течение выходных прививки смогут сделать граждане, которые записались в приложении "Дія", независимо от возраста.

Ранее сообщалось, что в Одессе 30 мая начнет работу Центр массовой вакцинации. Также в Киеве 29 мая заработает крупный центр COVID-вакцинации.

Напомним, ранее Виктор Ляшко рассказал, что до конца июня текущего года в Украину должны прибыть 3,7 миллиона доз вакцины от коронавируса. Это включительно с теми дозами, что уже завезли в рамках механизма COVAX и поставки китайской вакцины CoronaVac.

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