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30 травня 2021, 11:21 60

Вакцинація в Україні: за добу від COVID-19 щеплено понад 8,5 тисяч осіб

30 травня 2021, 11:21 60
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Фото з відкритих джерел
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8 592 людини щеплено проти COVID-19 за добу 29 травня 2021 року. Одну дозу отримали 7 119 людей, повністю імунізовані - 1 473 людини

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інформацію МОЗ України.

Протягом доби працювали: 102 мобільні бригади, 300 пунктів щеплення.

Станом на 30 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 604 651 людина, - додають в МОЗ.

Від початку вакцинальної кампанії загалом проведено 1 141 413 щеплень 1 015 978 осіб, з них повністю імунізовані та отримали 2 дози – 125 437 осіб.

Як повідомлялося, у Києві почалось масове щеплення від коронавірусу: відкрито перший центр вакцинації.

Також повідомлялося, що центри для масової вакцинації можуть відкрити у кожному місті: рішення за мерами.

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