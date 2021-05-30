Вакцинація в Україні: за добу від COVID-19 щеплено понад 8,5 тисяч осіб
8 592 людини щеплено проти COVID-19 за добу 29 травня 2021 року. Одну дозу отримали 7 119 людей, повністю імунізовані - 1 473 людини
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інформацію МОЗ України.
Протягом доби працювали: 102 мобільні бригади, 300 пунктів щеплення.
Станом на 30 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 604 651 людина, - додають в МОЗ.
Від початку вакцинальної кампанії загалом проведено 1 141 413 щеплень 1 015 978 осіб, з них повністю імунізовані та отримали 2 дози – 125 437 осіб.
Як повідомлялося, у Києві почалось масове щеплення від коронавірусу: відкрито перший центр вакцинації.
Також повідомлялося, що центри для масової вакцинації можуть відкрити у кожному місті: рішення за мерами.
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