13:37  24 мая
Скляров и Ксензенко обжаловали увольнение с должностей в Киевоблсовете
14:17  24 мая
Ляшко рассказал, сколько заместителей Степанова оставит на должностях
17:52  24 мая
Война на Донбассе: боевики четыре раза сорвали "тишину", в ВСУ - без потерь
UA | RU
UA | RU
24 мая 2021, 18:14 74

Стало известно, в каких регионах выплатили больше всего карантинной помощи предпринимателям

24 мая 2021, 18:14 74
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Наемным работникам и предпринимателям, которые из-за карантина в "красных" зонах приостановили работу, по состоянию на 24 мая выплатили уже 1,4 млрд грн

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Министерство экономики.

Так, выплаты от государства в размере восемь тысяч гривен получили 100 208 наемных работников и 74 792 предпринимателей. Больше всего денег сейчас получили предприниматели и наемные работники в Киеве. Им выплатили почти 270 млн грн.

Также в списке лидеров по выплатам предпринимателям Львовская область, где уже компенсировано почти 146 млн грн, и Харьковская область - 135 млн грн.

Ранее сообщалось, что в Пенсионном фонде не осталось денег для выплаты карантинной помощи предпринимателям.

Украина карантин помощь предприниматели ФОП

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Как Кирилл Тимошенко "растет" за счет рейтинга Зеленского
Третий фронт Зеленского: Зачем президенту война против Кличко
Все публикации »
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua