Стало известно, в каких регионах выплатили больше всего карантинной помощи предпринимателям

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Наемным работникам и предпринимателям, которые из-за карантина в "красных" зонах приостановили работу, по состоянию на 24 мая выплатили уже 1,4 млрд грн

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Министерство экономики.

Так, выплаты от государства в размере восемь тысяч гривен получили 100 208 наемных работников и 74 792 предпринимателей. Больше всего денег сейчас получили предприниматели и наемные работники в Киеве. Им выплатили почти 270 млн грн.

Также в списке лидеров по выплатам предпринимателям Львовская область, где уже компенсировано почти 146 млн грн, и Харьковская область - 135 млн грн.

Ранее сообщалось, что в Пенсионном фонде не осталось денег для выплаты карантинной помощи предпринимателям.