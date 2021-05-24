Стало известно, в каких регионах выплатили больше всего карантинной помощи предпринимателям
Наемным работникам и предпринимателям, которые из-за карантина в "красных" зонах приостановили работу, по состоянию на 24 мая выплатили уже 1,4 млрд грн
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Министерство экономики.
Так, выплаты от государства в размере восемь тысяч гривен получили 100 208 наемных работников и 74 792 предпринимателей. Больше всего денег сейчас получили предприниматели и наемные работники в Киеве. Им выплатили почти 270 млн грн.
Также в списке лидеров по выплатам предпринимателям Львовская область, где уже компенсировано почти 146 млн грн, и Харьковская область - 135 млн грн.
Ранее сообщалось, что в Пенсионном фонде не осталось денег для выплаты карантинной помощи предпринимателям.
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