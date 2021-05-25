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25 мая 2021, 16:04 78

СБУ планирует провести масштабные антитеррористические учения на "Днепрогэсе"

25 мая 2021, 16:04 78
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Фото: из открытых источников
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В Запорожье Антитеррористический центр Службы безопасности Украины два дня будет проводить масштабные противодиверсионные учения

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь СБУ Запорожской области Сергей Левченко, передает RegioNews.

По его словам, учения будут проходить с 26 по 27 мая на Днепровской гидроэлектростанции ("Днепрогэс").

Основной задачей учений является отработка алгоритма взаимодействия субъектов антитеррористической деятельности для реагирования на угрозы террористического и диверсионного характера, и проверка уровня защищенности потенциально уязвимых объектов", - говорится в сообщении.

В учениях примут участие подразделения СБУ, Нацполиции, Национальной гвардии и ГСЧС.

В СБУ предупредили, что во время учений в районе "Днепрогэса" временно введут особый режим, будет ограничено движение транспорта и пешеходов, будут проводить проверку документов, досмотр личных вещей и автомобилей.

В связи с этим СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее в Виннице состоялись масштабные антитеррористические учения СБУ.

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