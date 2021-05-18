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18 мая 2021, 15:31 1

В Украине с июня запретят движение грузовиков по госдорогам в жару

18 мая 2021, 15:31 1
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Фото: из открытых источников
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В Украине с 1 июня вступают в силу ограничения на движение тяжелых фур по автодорогам общего пользования. Запрет будет действовать в течение всего летнего периода в дневное время при температурных показателях свыше + 28°C

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

По информации Укравтодора, с начала лета движение автотранспорта общей массой более 24 тонн с нагрузкой 7 и более тонн на ось при температуре воздуха +28ºС и выше запрещено по всем украинским автомобильным дорогам государственного значения.

Отмечается, что этот период водителям грузовиков необходимо переждать на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Кроме того, ограничение не будет касаться транспортных средств, которые перевозят живых животных и птицу, а также тех, которые проводят перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Напомним, 6 мая на трассе под Харьковом на ходу загорелась фура. Пострадавших нет.

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