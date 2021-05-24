13:37  24 мая
Скляров и Ксензенко обжаловали увольнение с должностей в Киевоблсовете
14:17  24 мая
Ляшко рассказал, сколько заместителей Степанова оставит на должностях
08:11  24 мая
Ситуация на Донбассе: боевики шесть раз обстреляли позиции ООС, ранен украинский воин
UA | RU
UA | RU
24 мая 2021, 12:22 918

В Виннице парень получил ожоги почти всего тела: ударило током на крыше вагона

24 мая 2021, 12:22 918
Читайте також українською мовою
Фото: vinbazar.com
Читайте також
українською мовою

В Виннице 21-летнего парня ударило током на крыше поезда вблизи станции "Винница". Парня госпитализировали в ожоговое отделение местной больницы

Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание.

Парень получил около 70% ожогов. Его госпитализировали в ожоговое отделение винницкой больницы", - говорится в сообщении.

Несчастный случай произошел около пяти часов утра. От диспетчера станции поступило сообщение, что над одним из вагонов произошло возгорание, после чего оттуда упал человек.

В полиции происшествие зарегистрировали в журнал единого учета.

Напомним, 22 мая на Житомирщине нашли обгоревшее тело парня на железнодорожном вагоне.

госпитализация поезд полиция медики вагоны

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Третий фронт Зеленского: Зачем президенту война против Кличко
5 млрд грн. за полгода. Как Кирилл Тимошенко превратил Харьковщину в свою "кормушку"
Все публикации »
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram