В Виннице парень получил ожоги почти всего тела: ударило током на крыше вагона
В Виннице 21-летнего парня ударило током на крыше поезда вблизи станции "Винница". Парня госпитализировали в ожоговое отделение местной больницы
Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание.
Парень получил около 70% ожогов. Его госпитализировали в ожоговое отделение винницкой больницы", - говорится в сообщении.
Несчастный случай произошел около пяти часов утра. От диспетчера станции поступило сообщение, что над одним из вагонов произошло возгорание, после чего оттуда упал человек.
В полиции происшествие зарегистрировали в журнал единого учета.
Напомним, 22 мая на Житомирщине нашли обгоревшее тело парня на железнодорожном вагоне.
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