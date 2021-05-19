В Украине более пяти тысяч новых COVID-больных: больше всего на Харьковщине
В Украине за 18 мая COVID-19 обнаружили у 5 138 человек, госпитализировали 2 269 больных, зафиксировано 227 летальных случаев, 17 102 пациента выздоровели
Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
5 138 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 19 мая. В частности, заболели 260 детей и 187 медработников", - говорится в сообщении.
Кроме того, было осуществлено тестирований за сутки - 77 685.
За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (567), городе Киев (477), Днепропетровской (457), Донецкой (336) и Киевской (336) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 165 233 человека;
- выздоровели - 1 899 446 человек;
- летальных исходов - 48 696;
- проведено ПЦР-тестов - 9 914 382.
Напомним, 18 мая Верховная Рада отправила в отставку министра Степанова.
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