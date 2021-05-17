В Украине после выходных резко упал суточный показатель COVID-19: что известно

Всего за сутки провели 17 306 тестирований на коронавирус

Всего за сутки провели 17 306 тестирований на коронавирус

Фото: из открытых источников

В Украине за 16 мая COVID-19 диагностировали у 2136 человек, госпитализировали 1260 больных, зафиксировано 109 летальных случаев, 6869 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

2 136 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 17 мая 2021 года. В частности, заболели 104 ребенка и 47 медработников", - сообщил министр.

Кроме того, было осуществлено тестирований за сутки - 17 306 (в том числе методом ПЦР - 9966, методом ИФА - 1396, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5944).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (190), Ровенской (182), Сумской (137), Днепропетровской (134) и Одесской (134) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 156 000 человек;

выздоровели - 1 864 593 человека;

летальных исходов - 48 184;

проведено ПЦР-тестов - 9 851 754.

Напомним, в Украине 16 мая было зафиксировано 3 620 новых случаев коронавирусной болезни.