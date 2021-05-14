В Чернигове патрульный застрелил мужчину, который бросился на него с ножом

Мужчина угрожал убить сожительницу

Мужчина угрожал убить сожительницу

Фото из открытых источников

В Чернигове патрульные полицейские застрелили 45-летнего мужчину, который шел на них с ножами.

Как пишет RegioNews, об этом "Укринформу" сообщил представитель патрульной полиции Черниговской области Виталий Копыстко.

Два экипажа патрульной полиции приехали на вызов. Выяснилось, что мужчина угрожал сожительнице убийством. Когда правоохранители попали в помещение, то мужчина держал в руках два ножа. На просьбу положить оружие, злоумышленник пошел с ножами на полицейских. Один из них выстрелил, и пуля попала мужчине в живот.

Вызванные на место врачи "скорой" около часа пытались реанимировать раненого, однако спасти его жизнь не смогли.

Руководство патрульной полиции инициировало служебное расследование, которое должно дать правовую оценку действиям сотрудников. Об инциденте сообщено в прокуратуру.

Напомним, полковнику полиции на Сумщине вручили подозрение за попытку убийства лишь через три года после покушения.