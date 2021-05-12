В Винницкой области за сутки произошло шесть лесных пожаров

К ликвидации пожаров привлекалось 24 спасателя и четыре единицы спецтехники

К ликвидации пожаров привлекалось 24 спасателя и четыре единицы спецтехники

Фото: ГСЧС

В Винницкой области за прошедшие сутки, 11 мая, произошло шесть пожаров в экосистемах. Огнем уничтожено около 4 га сухого настила.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС Винницкой области.

Возгорание сухой растительности спасатели ликвидировали в Гайсинском (Чечельницком) и Тульчинском (Томашпольском) районах области. К ликвидации пожаров от ГСЧС привлекалось 24 человек личного состава и четыре единицы спецтехники.

Бойцы ГСЧС призывают людей строго соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожаров в природных экосистемах.

Сжигание сухостоя может повлечь тяжкие последствия, такие как разрушение плодородного слоя почвы, гибель животных, а также неконтролируемое распространение огня", - подчеркнули в службе спасения.

Напомним, в апреле количество пожаров в экосистемах Луганщины возросло в 16 раз. Спасатели тушили пожары на площади более 125 гектаров.