В Винницкой области за сутки произошло шесть лесных пожаров
В Винницкой области за прошедшие сутки, 11 мая, произошло шесть пожаров в экосистемах. Огнем уничтожено около 4 га сухого настила.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС Винницкой области.
Возгорание сухой растительности спасатели ликвидировали в Гайсинском (Чечельницком) и Тульчинском (Томашпольском) районах области. К ликвидации пожаров от ГСЧС привлекалось 24 человек личного состава и четыре единицы спецтехники.
Бойцы ГСЧС призывают людей строго соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожаров в природных экосистемах.
Сжигание сухостоя может повлечь тяжкие последствия, такие как разрушение плодородного слоя почвы, гибель животных, а также неконтролируемое распространение огня", - подчеркнули в службе спасения.
Напомним, в апреле количество пожаров в экосистемах Луганщины возросло в 16 раз. Спасатели тушили пожары на площади более 125 гектаров.