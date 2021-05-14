Стало известно, сколько уже ушло денег на "карантинную" помощь предпринимателям
Деньги уже получили 125 тысяч человек
Деньги уже получили 125 тысяч человек
На выплату "карантинной" помощи в размере восьми тысяч гривен физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам в "красных" зонах направили миллиард гривен.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.
Отмечается, что деньги уже получили 125 тысяч человек.
Известно, что заявки на получение восьми тысяч гривен компенсации начали принимать 19 апреля. Из госбюджета выделили средства лишь на 175 тысяч граждан - 1,4 млрд гривен. Если этот регион был отнесен к "красной" зоне в течение февраля-марта, необходимо обратиться за деньгами через портал или приложение "Дия" до 19 мая.
Ранее сообщалось, что на получение денег записались 270 тысяч предпринимателей.
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