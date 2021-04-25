"Карантинная помощь": на получение денег записались 270 тысяч предпринимателей

Единоразовая помощь от государства составляет 8 тысяч гривен

Единоразовая помощь от государства составляет 8 тысяч гривен

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Заявки на получение помощи от государства в размере 8000 гривен подали уже 270 тысяч предпринимателей.

Как передает RegioNews, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"270 тысяч предпринимателей и наемных работников подали заявки на получение помощи от государства в размере 8 тысяч гривен. Если правильно заполнены все данные, то в течение 10 дней выплата поступит на счет. Это уже во второй раз за полгода правительство запускает беспрецедентный для Украины пакет прямых выплат для бизнеса и людей", - написал Шмыгаль.

Напомним, закон "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" № 1358-IX Верховная Рада приняла 30 марта. Вступил в силу он 9 апреля.

Как сообщалось, стало известно, смогут ли ФОПы в регионах, где ослабили карантин, получить 8 тыс. грн помощи. Регистрация на получение средств началась 19 апреля.