Стало відомо, скільки вже пішло грошей на "карантинну" допомогу ФОПам
Гроші вже отримали 125 тисяч осіб
Гроші вже отримали 125 тисяч осіб
На виплату "карантинної" допомоги у розмірі восьми тисяч гривень фізичним особам-підприємцям (ФОПам) і найманим працівникам у "червоних" зонах спрямували мільярд гривень.
Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду.
Зазначається, що гроші вже отримали 125 тисяч осіб.
Відомо, що заявки на отримання восьми тисяч гривень компенсації почали приймати 19 квітня. З держбюджету виділили кошти лише на 175 тисяч громадян - 1,4 млрд гривень. Якщо цей регіон було віднесено до "червоної" зони протягом лютого-березня, необхідно звернутися за грошима через портал або застосунок "Дія" до 19 травня.
Раніше повідомлялося, що на отримання грошей записалися 270 тисяч підприємців.
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