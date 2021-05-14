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14 травня 2021, 14:58 6

Стало відомо, скільки вже пішло грошей на "карантинну" допомогу ФОПам

14 травня 2021, 14:58 6
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Гроші вже отримали 125 тисяч осіб
Гроші вже отримали 125 тисяч осіб
Фото з відкритих джерел
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На виплату "карантинної" допомоги у розмірі восьми тисяч гривень фізичним особам-підприємцям (ФОПам) і найманим працівникам у "червоних" зонах спрямували мільярд гривень.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду.

Зазначається, що гроші вже отримали 125 тисяч осіб.

Відомо, що заявки на отримання восьми тисяч гривень компенсації почали приймати 19 квітня. З держбюджету виділили кошти лише на 175 тисяч громадян - 1,4 млрд гривень. Якщо цей регіон було віднесено до "червоної" зони протягом лютого-березня, необхідно звернутися за грошима через портал або застосунок "Дія" до 19 травня.

Раніше повідомлялося, що на отримання грошей записалися 270 тисяч підприємців.

карантин допомога зона підприємці ФОП

 
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